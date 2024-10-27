اردول: لدينا صفات تؤهلنا للحوار كسودانيين

بعض الإشارات التي وردت في بيان الاخ الناطق الرسمي دكتور محمد زكريا في بيانه عن اجتماع القاهرة غير متفق عليها وغير مقبولة، لم يقل اي من الحاضرين لاجتماع القاهرة (مع الخارجية المصرية والسويسرية ومنظمة بروميديشون) انه يمثل الكتلة الديمقراطية في هذا الاجتماع، فلدينا صفات تؤهلنا للحوار كسودانيين.

ولم يصدر اي بيان رسمي بهذا الصدد من اي جهة، حتى يرد رسميا ببيان، نحن نعلم أن لقاءات وورش مع تقدم تحدث في عواصم اخرى واخرها ورشة منظمة (سي اي دي) في أديس أبابا منتصف الشهر الجاري وحضرها ممثلين من نفس الجهات المعترضة على اجتماع القاهرة اليوم، لم نصدر بيان عنهم لانهم تمت دعوتهم هكذا ولم يقولوا انهم يمثلون الكتلة ونحن ايضا لم نقل ذلك، الكتلة لا يحتكرها أشخاص ولا تنظيمات معينة، فلا يرضى احد التبشيع السياسي والتقليل من قيمته.

مبارك اردول