التجارة تصدر ضوابط جديدة للتصدير والاستيراد

أصدرت وزيرة التجارة المكلف.. محاسن علي يعقوب، ضوابط جديدة للتصدير والاستيراد. شملت احكام عامة اهمها حصر العمل في التصدير والاستيراد على الشركات الوطنية او المسجلة تحت قانون الاستثمار وان لا تكون ادينت سابقا في مخالفة القانون، او تعرضت للحظر من العمل او الحظر المصرفي الشامل. واشترطت ضوابط التصدير ابراز عقد موثق من السفارة السودانية في البلد المعني يشمل تفاصيل السلعة كميتها والسعر وميناء الشحن وميناء التفريغ والتواريخ.

وانتقد احد المصدرين هذه الضوابط، خاصة ابراز عقد من السفارة السودانية واعتبر ذلك يزيد الاعباء المالية والادارية على المصدرين. وقال ان الحكومة يهمها ارجاع حصايل الصادر من المصدرين، والضرائب من المستوردين.

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