قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بإننا نحمّل قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة في شرق الجزيرة، وتؤكد أن هذه الانتهاكات الوحشية “التي يندى لها الجبين” يجب أن تتوقف فوراً، ونحذر من مغبة التمادي في ترويع المدنيين العزل. – ندين “الاستهداف الدموي” لطيران القوات المسلحة على منطقة مسجد الشيخ الجيلي بـ”ود مدني”، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”: نحمّل قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة في شرق الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.