شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “الشريان” تستعرض جمالها بإطلالة مبهرة وتخطف قلوب المتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث حظي بمشاركات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع بطلته المذيعة والإعلامية السودانية المعروفة الريان الظاهر.

المذيعة الملقبة بالشريان, خطفت الأضواء بالمقطع الذي ظهرت من خلاله وهي تستعرض جمالها وأناقتها وسط اهتمام كبير من قبل متابعيها الذين شاركوا المقطع بتعليقات غزل وإعجاب.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الريان الظاهر, التي كانت تعمل ضمن كوكبة قناة النيل الأزرق, قد انتقلت للعمل بقناة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)