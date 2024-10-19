أذكر 3 أشياء لطيفة عن خصمك؟ سؤال يفاجئ ترامب وهاريس

تبادل المجاملات عرف يتبعه بعض المرشحين في الحملات الانتخابية، وهذا كان واضحا مؤخرا في تفاعل بين، دونالد ترامب وكامالا هاريس، حين طُلب منهما الإشادة ببعضهما البعض.

وبينما حاول ترامب الإشارة إلى بعض الصفات الإيجابية في هاريس، اعترفت هي بأنها لا تعرفه جيدا، لكنها أبدت احترامها لعائلته.

ترامب

سُئل دونالد ترامب، الأربعاء، ثلاث مزايا إيجابية لمنافسته الديمقراطية هاريس، وبعد أسبوع طلب من هاريس فعل الشيء ذاته مع المرشح الجمهوري.. وكانت إجابات الطرفين متشابهة.

ترامب قال خلال استضافته من قبل “يونيفيجن” أكبر شبكة ناطقة بالإسبانية في البلاد “إنه سؤال صعب جدا. هذا هو أصعب سؤال. الأسئلة الأخرى سهلة.”

وقال ترامب إن هاريس “أضرت بلادنا بشكل فظيع”، قبل أن يثني على ما أسماه بـ”قدرتها على البقاء”.

ثم جاء التعليق الأبرز حين قال “لأنها كانت خارج السباق”، في إشارة إلى انسحاب هاريس المبكر من حملة الترشيح الرئاسي الديمقراطية لعام 2020. ثم حلت هذا الصيف محل الرئيس جو بايدن على رأس قائمة 2024. “فجأة، هي مرشحة للرئاسة”.

كما أشار إلى أنها “تبدو أنها تملك بعض الصداقات طويلة الأمد” وأن “لديها أسلوب لطيف.”

وأضاف ترامب “أحب الطريقة التي تعبر بها، وبعض تصريحاتها، وبعض سلوكها بطريقة معينة” لكن من ناحية أخرى، قال إنها “شيء سيء جدًا لبلادنا.”

ويطلب من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية أن يقولوا شيئا إيجابيا عن الآخر هو تقليد يؤدي أحيانًا إلى لحظات مميزة ونكات.

لكن ترامب وهاريس لا يعرفان بعضهما شخصيًا، حيث التقيا علنًا فقط في مناظرتهما في سبتمبر. وفي انتخابات متوترة حيث وصفت كل من الجانبين الآخر بأنه تهديد للديمقراطية، ليس هناك ضغط كبير على أي من المرشحين من مؤيديهما لتقديم مجاملة.

هاريس

شبكة يونيفيجن الناطقة بالإسبانية طرحت ذات السؤال على المرشحة هاريس الأسبوع الماضي لذكر ثلاث مزايا لمنافسها الجمهوري ترامب. هاريس قالت في البداية إن نهج ترامب في السياسة “يؤلمني”، مضيفةً “لا أعتقد أن ذلك صحي لبلادنا، ولا أُعجب بذلك.”

لكن رغم هذا النقد، أضافت هاريس “أعتقد أن دونالد ترامب يحب عائلته وأعتقد أن ذلك مهم جدًا” وتابعت “لكنني لا أعرفه حقًا. لقد التقيت به مرة واحدة فقط… لذا ليس لدي الكثير لأقدمه لكم”.

وقبل ثماني سنوات، عندما سأل أحد الناخبين ترامب ومنافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، أن يقول كل منهما شيئًا يحترم الآخر، عرضت كلينتون أن تجيب أولاً، قائلة إنها تحترم أبناء ترامب، الذين وصفهم بأنهم “متمكنون للغاية ومخلصون.”

وصف ترامب ذلك بأنه “مجاملة جميلة جدًا”، ثم أضاف “سأقول هذا عن هيلاري: إنها لا تستسلم، ولا تتخلى عن شيء. أحترم ذلك.”

ومع ذلك، قال كلا المرشحين إنهما يختلفان مع الآخر في معظم الأمور.

أسوشيتد برس