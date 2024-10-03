الهلال الأحمر بولاية شمال كردفان يدشن توزيع مساعدات غذائية للوافدين بالتعاون مع الهلال الأحمر التركى

دشنت جمعية الهلال الأحمر السودانى بولاية شمال كردفان توزيع المساعدات الغذائية للوافدين بمركز الايواء الموحد بمدينة الأبيض بالتعاون مع الهلال الأحمر التركى. واوضح الأستاذ محمد حبيب الطاهر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر بولاية شمال كردفان أن المشروع يستهدف توزيع مساعدات غذائية لعدد 2810 اسرة بمراكز الايواء المختلفة بالابيض حيث تم التدشين بالمركز الموحد للوافدين مضيفا أن المشروع يأتى بشراكة مع الهلال الأحمر التركى مؤكدا أن جمعية الهلال الأحمر بالولاية عقدت شراكات مع جهات مختلفة تنفذ عبرها عدد من البرامج المجتمعية من ضمنها التدريب فى مجال الاسعافات الاولية مؤكدا إستمرار الجمعية فى تقديم الخدمات المختلفة فى حالتى السلم والحرب. من جانبها أشادت الاستاذة مسرة الامام مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بولاية شمال كردفان بالجهود الكبيرة التى تبذلها جمعية الهلال الأحمر السودانى فرع ولاية شمال كردفان والشراكة المتميزة مع الهلال الأحمر التركى فى توفير سلة غذائية للوافدين بمركز الايواء والأسر المستهدفة خدمة لإنسان الولاية. واضافت أن الولاية استقبلت أعدادا كبيرة من الوافدين منذ اندلاع الحرب يحتاجون إلى تدخلات كبيرة من مختلف المنظمات موضحة أن إدارة الرعاية الاجتماعية تعمل بتنسيق كبير مع كل المنظمات والمبادرات بالابيض. وفي ذات المنحي شكر الاستاذ هشام العبيد ممثل الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان الهلال الأحمر التركى وتواصله المستمر مع جمعية الهلال الأحمر السودانى فرع ولاية شمال كردفان من أجل تقديم خدمة لإنسان الولاية مؤكدا أهمية العمل الإنسانى فى تخفيف تأثير الحرب داعيا المنظمات والمبادرات الى تقديم المزيد من الدعم والخدمات من أجل المساهمة فى سد النقص من الاحتياجات الضرورية للنازحين بمراكز الايواء. سونا

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