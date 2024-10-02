توم بريلليو: هذا السلاح مرفوض في حرب السودان

في تصريحاتٍ جديدة دعا المبعوث الأميركي إلى السودان توم بريلليو، الجيش والدعم السريع إلى عدم استخدام التجويع كسلاح في الحرب.

وقال في تغريدة على منصة إكس، إن الشركاء في المجال الإنساني بالإقليم أبدوا استعدادهم للعمل بشكل عاجل لدعم الاحتياحات الإنسانية في السودان. التيار

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