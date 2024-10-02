شاهد بالفيديو.. (مستحيل البحصل دا).. مصريون يعبرون عن انبهارهم بلاعبون سودانيون قدموا تابلوهات رائعة خلال مباراة “خماسي” بالقاهرة

نشرت صفحات مصرية, مهتمة بإبداعات كرة القدم الخماسية مقطع فيديو من إحدى مباريات كرة القدم للهواة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحة مصرية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, لقطات من مباراة “خماسي” استعراضية شارك فيها لاعبون سودانيون. https://www.facebook.com/reel/1466817084034559 وقدم لاعبين سودانيين, خلال المباراة ثنائيات رائعة وأبهروا المتابعين بتابلوهات كروية مذهلة, وسط تصفيق الحاضرين وإعجاب متابعي الصفحة الذين كتبوا (مستحيل البحصل دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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