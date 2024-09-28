حركة الهادي إدريس: نناشد طرفي النزاع الاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على ما تبقى من الأرواح

قالت حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس بأننا نناشد طرفي النزاع الاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على ما تبقى من الأرواح والممتلكات والمؤسسات الحيوية والعودة إلى طاولة الحوار. الجزيرة – السودان

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