عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عادت آية أفرو, للظهور على السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب. وجاء ظهور المودل عبر مقطع فيديو قامت بنشره وظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص مثيرة داخل غرفتها على أنغام إحدى أغنيات “الربابة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة داخل غرفتها على أنغام إحدى أغنيات “الربابة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.