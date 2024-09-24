مركز عمليات الطوارئ الاتحادي يستعرض الأوضاع الصحية بالبلاد والتدخلات وتوجيهات من الوزير

عقد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي اجتماعه الراتب اليوم الثلاثاء بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، مستعرضا تقارير الإدارات المختلفة بالوزارة بجانب تقارير وزارات الصحة بولايات الجزيرة، سنار والخرطوم المتعلقة بوباء الكوليرا والتدخلات.

ووجه الوزير المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في مداخلته اسفيريا، بتكثيف الجهود والعمل لمكافحة الكوليرا بالولايات المتأثرة، في ظل الارتفاع في الإصابات، مع إعداد التقارير بصورة تفصيلية عن التدخلات والفجوات، فضلا عن تقرير عن اسبوعي عن المنظمات وعملها لتحديد الفجوات لتغطيتها بواسطة الحكومة.

وكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا،عن تسجيل (282) إصابة جديدة، ومنها (6) حالات وفاة، من (7) ولايات، كسلا (95) إصابة ومنها (4) حالات وفاة، نهر النيل (72)إصابة وبينها (1) حالة وفاة، القضارف (57)إصابة، الجزيرة (19) إصابة، البحر الأحمر (17) إصابة، سنار (11) إصابة ومنها(1)وفاة، النيل الأبيض إصابة واحدة ، ليرتفع تراكمي الإصابات بالبلاد إلى (13،922) إصابة، ومنها(433) وفاة.

فيما سُجلت (12)إصابة جديدة بحمى الضنك، من (8) محليات في (4) ولايات َدون حالات وفاة جديدة، واعلاها من الخرطوم،ليكون تراكمي الإصابات بالبلاد (314)إصابة، ومنها حالتي وفاة، فيما اكد الوضع الوبائي للملاريا زيادة في الإصابات واعلاها بالخرطوم خلال الأسابيع الثلاث الاخيرة.

واشار تقرير أنشطة التدخلات لمكافحة الكوليرا بالولايات، إلى المتابعة اليومية لمراكز العزل،وارسال فريق اسناد اتحادي لولايات نهر النيل، الشمالية والقضارف،

ومواصلة اسناد كسلا.

ونوه تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، إلى المتوفر من الكلور والكميات المستهلكة والحاجة، والأنشطة للمكافحة، فيما وبان تقرير تعزيز الصحة، موقف التدخلات المنفذة في المحاور المختلفة.

واستعرض تقرير الإمداد، المتوفر من الإمداد، والاستهلاك، منوها إلى وجود إمداد من عدد من المنظمات لصالح بعض الولايات.