حل الفنان السوداني الشاب شكر الله عز الدين ضيفاً على قناة العربية, في برنامجها المتابع “صباح العربية”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الشاب في كواليس البرنامج مع مواطنته المذيعة الريان الظاهر. ووفقاً لمقطع فيديو قامت بنشره المذيعة الحسناء فقد تغنى الفنان شكر الله عز الدين بأغنيته الشهيرة (ساعة كانت أحلى من العمر كلو) بطلب من ريان الظاهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تخطف الأضواء بظهور مع الفنان شكر الله وتطلب “ساعة كانت أحلى من العمر كلو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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