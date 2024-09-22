مناوي : لا أحد يستطيع تقسيم السودان في التاريخ أو الحاضر أو المستقبل

دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة على منصة “إكس” إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية نظرا لما تقوم به المليشيات من انتهاكات كبيرة في حق الشعب السوداني.

و أضاف مني أركو مناوي إنه لا أحدٌ يستطيع تقسيم السودان في التاريخ أو الحاضر أو المستقبل حسب ما يطمح قادة المليشيا و ذلك بفصل دارفور عن أرض السودان. السودان الجديد

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