الإعدام شنقا لـ17 عنصراً بالدعم السريع ومدنياً لمهاجمهتم مطار مروي

قضت محكمة جنايات دنقلا بإعدام 17 عنصرًا من مليشيا الدعم السريع ومدنيًا، بعد إدانتهم بمخالفة 8 مواد في القانون الجنائي لمهاجمتهم مطار مروي.

وقالت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، إن “قاضي الاستئناف في محكمة جنايات دنقلا أيمن صالح، أصدر حكمًا بإعدام ومصادرة أموال 18 متهمًا في قضية الهجوم والتعدي على مطار مروي في 15 أبريل 2023”.

وأشارت إلى أن القاضي أدان المتهين تحت المواد 21، 26، 50، 51 أ، 72، 182، 188 والمادة 189 من القانون الجنائي، وهي مواد تتعلق بالاشتراك الجنائي والتعاون وتقويض النظام الدستوري للبلاد وتعريض استقلالها ووحدتها للخطر وإثارة الحرب ضد الدولة وتعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر والجرائم ضد الإنسانية ونهب وإتلاف الممتكات العامة.

صحيفة السوداني