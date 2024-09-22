إلتقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بالسيد أحمد أبو جرار مدير شركة الشمال للأسمنت وقد أشاد وزير الداخلية المكلف خلال اللقاء بالدعم الكبير الذى ظلت تضطلع به المؤسسات والمنظمات الوطنية فى دعم المواطنين المتأثرين بالسيول والامطار فى عدد من ولايات وأشاد سيادته بدعم شركة الشمال لإنتاج الأسمنت للمواطنين فى أعقاب كوارث السيول والأمطار التى إجتاحت معظم الولايات مضيفا أن هذا الجهد يؤكد إهتمام قيادة الشركة ودورها الوطنى الرائد بالبلاد

من جانبه أشار مدير شركة الشمال للأسمنت أن اللقاء بحث اسهامات الشركة فى إغاثة المتأثرين بأحداث السيول والأمطار بعدد من الولايات المتضررة برغم الظروف التى تمر بها البلاد كما ثمن مدير الشركة جهود وزارة الداخلية ودعمها المتواصل لإغاثة المتضررين والمتأثرين بالسيول والأمطار التى خلفت اضرارا كبيرة فى الارواح والممتلكات وذلك عبر قوافل الدعم والإسناد من الادوية والعقاقير الطبية والإيواءات التى سيرتها الوزارة لمختلف المناطق المنكوبة . إعلام الشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية المكلف يلتقى مدير شركة الشمال لإنتاج الاسمنت ويشيد بدعم الشركة للمجهود الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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