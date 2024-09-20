شاهد بالفيديو.. خريجة سودانية تفقد السيطرة على نفسها وتدخل في وصلة رقص هستيرية تعبيراً عن فرحتها بتخرجها من الجامعة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع خريجة من إحدى الجامعات السودانية وهي تتفاعل في حفل تخرجها من الجامعة في أحد المسارح بالخرطوم قبل الحرب.
الطالبة الجامعية فقد السيطرة على نفسها ورقصت بشكل هستيري مع زملائه ووالدتها التي صعدت إليها في المسرح وذلك تعبيراً عن فرحتها بتخرجها من الجامعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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