اجتماع طارئ للإدارة العامة للطوارئ الصحية شمال كردفان لمناقشة الوبائيات

ترأس دكتور حامد ضوالبيت مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالإنابة بشمال كردفان الإجتماع الطارئ للجنة الفنية للطوارئ الصحية الذى تناول الوضع الوبائى الراهن بالولاية. ودعا ضوالبيت الى ضرورة الإستعداد الكامل لإدارة الطوارئ للتدخلات السريعة فى حالة حدوث اي حالة وبائية مؤكدا إنتشار حالات الإسهال المائي الحاد بعدد ست من ولايات السودان داعيا الإدارات إلى وضع خطة موحدة لمكافحة الامراض الوبائية والعمل بنظام الورديات وتجهيز عنابر العزل بالولاية. وقدم الاستاذ ياسين عبدالرحيم مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية تنويرا عن الخطة العامة لإدارة الطوارئ الصحية والتى تشمل تفعيل نظام التبليغ الصفرى وتجهيز فرق الاستجابة السريعة وتسليم الفرق إستمارة التقصي للبلاغات الواردة من المحليات مؤكدا تسجيل حالات إشتباه بالإسهال المائي الحاد من بعض محليات الولاية حيث تم أخذ العينة وإرسالها لمعمل الصحة العامة للتأكد منها. ودعي أعضاء اللجنة الفنية الى ضرورة التقصى عن الحالات واخذ العينات بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وإيجاد الحلول لتفادى الصعوبات التى تواجه فرق الإستجابة للتدخلات السريعة المتمثلة فى صعوبة الوصول لأخذ العينات وإرسالها بسبب الوضع الأمنى وإستخدام المواطنين لمياه شرب غير آمنة. سونا

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