والي الجزيرة يفتتح مراكز للبيع المخفض بمدينة المناقل

أكد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف ان معاش الناس يظل هما من هموم حكومة الولاية في ظل ظروف بالغة التعقيد مشيدا بصبر اهل الولاية وتفهمهم لظروف الراهن وصدق مشاعرهم تجاه القوات المسلحة ودعمها بكل ما يملكون معلنا ان نوافذ البيع المخفض تهدف لتوفير السلع بأسعار في متناول يد المواطن والمستهلكين.

وأوضح لدى افتتاحه اول نوافذ البيع المخفض بمدينة المناقل العاصمة الادارية لولاية الجزيرة أن تجار الازمات وضعاف النفوس هم يجعلون المواطن يعاني من شراء السلع الضرورية

وذلك بحضور لجنة أمن الولاية والشيخ عبدالمنعم موسى ابوضريرة رئيس لجنة الإسناد والدعم والأعمار بالولاية والأستاذ عثمان يوسف تنفيذي المناقل والأستاذ غاندي ابراهيم رئيس مبادرة الهيئة الشعبية لنصرة الوطن وقيادات المقاومة الشعبية بولاية الجزيرة ومحلية المناقل.

الأستاذ عثمان يوسف تنفيذي المناقل اكد ان المحلية ستقوم بتقديم كل التسهيلات من اجل التوسع في خدمات نوافذ البيع المخفض حماية للمستهلك من ضعاف النفوس من التجار.