ضبط أدوية و عقاقير طبية بالشمالية كانت في طريقها للمتمردين

تمكنت قوات حرص الحدود بالجيش السوداني من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية كانت في طريقها لمليشيا الدعم السريع.

وأشاد والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله محمد بالعمل الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الأمن والإقتصاد مضيفا أن مليشيا الدعم السريع تعمل على تدمير السودان عبر عمليات السرق والنهب والتهريب

و أكد دعم حكومة الولاية وإسنادها للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخري حتي تقوم بدورها بالصورة التي تحفظ أمن وإستقرار البلاد مبينا أن عملية ضبط الأدوية والعقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية تعد خطوة ممتازة مشيدا بقوات حرس الحدود وعملها المتواصل في حماية السودان والولاية ووجه بتسليم الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المضبوطة لوزارة الصحة بعد إكمال الإجراءات اللازمة والضرورية لسلامة المواطنين. من جانبه أوضح وزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي أن الأدوية المضبوطة تشمل أنواعا عديدة من العقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية مشيرا إلى أن الوزارة ستوزعها على المؤسسات الصحية عقب إجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة وأشاد بمجهودات القوات المسلحة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات النظامية الأخري التي ظلت تعمل على حماية البلاد والعباد مشيدا بوعي إنسان الولاية ومشاركته في الحفاظ على الأمن والإقتصاد الي ذلك إستعرض قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يولس عمل قواته ومجهوداتها خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن كميات الأدوية والعقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية المضبوطة كانت في طريقها للمرتزقة والمتمردين مؤكدا جاهزيتهم لحماية الحدود ومنع كافة أشكال التهريب وتوعد المجرمين بالحسم العاجل ودحر أي مهددات أمنية وإقتصادية تهدد البلاد مجددا ثقته في قيادة القوات المسلحة ومنسوبيها المرابطين في كل مكان على إمتداد هذا الوطن.

سونا