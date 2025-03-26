دورة ميامي: الفيليبينية إيالا تفجر مفاجأة مدوية بإقصائها شفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - ميامي : حققت الفيليبينية ألكسندرا إيالا ابنة الـ19 ربيعا، مفاجأة مدوية بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية بالفوز عليها 6 2 و7 5 الاربعاء في طريقها الى بلوغ الدور نصف النهائي من دورة ميامي للألف في كرة المضرب.

وكانت إيالا المصنفة 140 عالميا باتت أول لاعبة من الفيليبين تبلغ ربع النهائي في احدى دورات الألف خلال دورة ميامي التي تشارك فيها ببطاقة دعوة.

وبعد أن حسمت المجموعة الأولى بسهولة 6 2، تخلفت إيالا 2 4 في المجموعة الثانية لكنها نجحت في العودة لتكسر إرسال منافستها للمرة الثامنة في المباراة في الشوط الثاني عشر وتحسمها في صالحها. ووصفت ايالا ما تحققه من نتائج لافتة في هذه الدورة بأنه "أمر خيالي بكل بساطة".

وتابعت "أنا أثق بتسديداتي ولدي فريق رائع يقول لي بأني قادرة على تحقيق ذلك".

وانتقلت إيالا للعيش في إسبانيا بعمر الثالثة عشرة لتنضم الى أكاديمية الأسطورة الإسباني رافايل نادال.

وتلتقي إيالا في نصف النهائي البريطانية ايما رادوكانو أو الأميركية جيسيكا بيغولا.

ومنذ بداية الدورة التي تقام في ولاية فلوريدا، لم تتوقف المصنفة 140 عالميا عن مفاجأة عالم الكرة الصفراء. بعدما تغلبت على الأميركية كايتي فولينيتس (76) في الدور الأول 6 3 و7 6 (7 3)، في ثاني انتصار لها في مسيرتها في دورات ألف نقطة للسيدات، أقصت اللاتفية يلينا أوستابينكو 7 6 (7 2) و7 5 في الدور التالي.

وبمواجهة المصنّفة 25 عالميا، حققت أول انتصار لها على الإطلاق للفيليبين أمام لاعب أو لاعبة ضمن المراكز الـ 30 الأولى.