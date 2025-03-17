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الامارات | هدف ميسي "المبهر" في الدوري الأميركي.. "ذهب لا يصدأ" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | هدف ميسي "المبهر" في الدوري الأميركي.. "ذهب لا يصدأ" (فيديو) 1/2
  • الامارات | هدف ميسي "المبهر" في الدوري الأميركي.. "ذهب لا يصدأ" (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً خارقاً على طريقته الخاصة ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه أتلانتا يونايتد 2-1، وصدارة ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

 

أدرك ميسي التعادل في الدقيقة 20 بعد أن تأخر فريقه بهدف إذ انتزع الكرة من البولندي بارتوش سيلش وراوغ الإيرلندي ديريك وليامس ووضع الكرة "لوب" فوق الحارس برادلي غوزان ليبهر الجماهير المقدرة بـ 43 الف متفرج في "مرسيدس بنز ستاديوم".

وعلى الرغم من بلوغ ميسي 37 سنة من عمره إلا أنه ما زال يمتلك قدرات هائلة تؤكد حقيقة "الذهب لا يصدأ".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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