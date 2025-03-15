شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يصطدم بالجونة في مواجهة صعبة الليلة بربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلعب سيراميكا مع الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد قناة السويس ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، في مباراة تحظى بالندية والإثارة بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق إنجاز جديد والصعود إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر.

يرغب سيراميكا في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة من بيراميدز في ختام الدور الاول من بطولة الدوري وتحقيق الفوز الأول تحت قيادة علي ماهر، فيما يسعى الجونة إلى صناعة تاريخ جديد له في البطولة الاعرق بالمسابقات المصرية وحجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الكأس.

وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة في نفس الدور.

تعد مباراة اليوم الثامنة بين سيراميكا والجونة في جميع المسابقات، حيث نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى مباراتين، كما فاز الجونة فى مواجهتين، وحسم التعادل 3 لقاءات بينهما، وسجل لاعبو سيراميكا 9 أهداف فى السبع لقاءات الماضية، فيما سجل أبناء الجونة 10 أهداف.

ويسعى فريق سيراميكا لكسر عقدة علاء عبد العال خلال هذه المواجهة، حيث فشل سيراميكا فى تحقيق أى فوز على فريق يقوده علاء عبد العال فى 7 مواجهات سابقة، حيث تعادل فى 4 مباريات وخسر أمامه فى 3 مواجهات.

ويستعين سيراميكا فى هذه المواجهة بمدربه الجديد على ماهر الذى استطاع أن يهزم علاء عبد العال فى 6 مواجهات سابقة خلال 14 لقاء جمع بينهما وخسر 3 لقاءات وتعادلا فى 5 مباريات.