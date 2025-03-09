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الامارات | "أنتن مصدر إلهامي".. رسالة عاطفية من كريستيانو لـ 6 نساء فمن هن؟

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  • الامارات | "أنتن مصدر إلهامي".. رسالة عاطفية من كريستيانو لـ 6 نساء فمن هن؟ 1/2
  • الامارات | "أنتن مصدر إلهامي".. رسالة عاطفية من كريستيانو لـ 6 نساء فمن هن؟ 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم البرتغالي رسالة خاصة إلى 6 سيدات وفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به نساء العالم في الثامن من مارس من كل عام.

ونشر "الدون" صورة له مع شريكته المؤثرة الأرجنتينية ، على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" قال فيها: "إلى النساء الرائعات في حياتي، جيو، وبناتي، ووالدتي، وأخواتي، شكرا لقوتكن وحبكن، أنتن مصدر إلهامي كل يوم، يوم عالمي سعيد لكن في يوم المرأة".

وفي كل مرة يجير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجاحات الكبيرة التي حققها في حياته إلى زوجته روجينا وبناته ووالدته ووشقيقاته، ويعتبر لولا وقفتهم خلفه لما تحققت أحلامه ولا حتى نجاحاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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