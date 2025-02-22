اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - عجمان 17:30

كلباء - خورفكان 17:30

الوصل - العين 20:15

فالنسيا - أتلتيكو مدريد 21:30

إيفرتون - مانشستر يونايتد 16:30

أرسنال - وست هام يونايتد 19:00

إبسويتش تاون - توتنهام 19:00

أستون فيلا - 21:30

الدوري السعودي

التعاون - الشباب 18:05

الاتحاد - الهلال 22:15

المصري - الإسماعيلي 18:00

الأهلي - الزمالك 21:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا