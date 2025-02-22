الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - عجمان 17:30
كلباء - خورفكان 17:30
الوصل - العين 20:15
فالنسيا - أتلتيكو مدريد 21:30
إيفرتون - مانشستر يونايتد 16:30
أرسنال - وست هام يونايتد 19:00
إبسويتش تاون - توتنهام 19:00
أستون فيلا - تشيلسي 21:30
الدوري السعودي
التعاون - الشباب 18:05
الاتحاد - الهلال 22:15
المصري - الإسماعيلي 18:00
الأهلي - الزمالك 21:00
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