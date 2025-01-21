شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الجونة 2 - 1 ويقفز للمركز السادس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلي الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.

كان الجونة هو صاحب المبادرة عن طريق أحمد مجدى كهربا فى الدقيقة 12، قبل أن يتمكن البنك الأهلى من قلب الطاولة وإدارك التعادل عن طريق أسامة قيصل من ضربة جزاء فى الدقيقة 35، ثم أضاف ياو أنور هدف الفوز للبنك فى الدقيقة 59.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 14 فى المركز السادس، حصدها بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفان واستقبلت شباكهم 7 أهداف.