شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع محمد سمارة مهاجم راية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الداخلية مع محمد سمارة مهاجم راية لمدة موسم ونصف خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية والتي يسعي فيها مسئولو الداخلية إلي استغلالها لتدعيم الفريق بصفقات سوبر.

كان الداخلية بقيادة عمر جمال قد فاز علي الإتصالات بهدفين لهدف، أحرز أهداف الفريق الشرطى محمود صقر وعاصم عبد العزيز ليصعد للمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة بدورى المحترفين .

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة بترول أسيوط في ملعب الأخير يوم الأحد القادم في أخر جولات الدور الأول، ويسعي الفريق إلي انهاء الدور الأول بفوز خاصة أن بترول أسيوط يتساوي في نفس عدد النقاط مع الداخلية.