شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم غزل المحلة 1-0 بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هدف عكسى من خلال عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة في مرماه بالدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق حرس الحدود للنقطة التاسعة محتلا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة الثامنة محتلا المركز الثالث عشر.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع ..أحمد ياسين ، عمرو الجزار ، أحمد فتحي "كاستيلو".

خط الوسط ..مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول، أسامة النجار.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى ، محمد على بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة، محمود أبو جودة، إبراهيم عبد الحكيم ومحمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد مجلي، محمد أشرف روقا وفوزي الحناوي.

الهجوم: تريسور كارديولا، كواسي إيسو ومحمود ممدوح.



