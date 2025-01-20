شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أكاديمية مصر للجودو قبل الافتتاح الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أكاديمية مصر للجودو في 25 يناير الجارى، حيث تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة اللعبة في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للجودو والشركة المتحدة للرياضة، على أن يكون الانطلاق من القاهرة وصولا إلى مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف الأكاديمية إلى توسيع قاعدة اللعبة في مصر من خلال زيادة أعداد الممارسين وتطوير مستوى اللاعبين الحاليين من خلال برامج تدريبية مخصصة لتوفير احتكاك عالي الجودة، مما يسهم في إعداد أبطال للمستقبل ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

كما ستعمل على التعاون مع القطاع الخاص لتوفير رعاة لنجوم اللعبة، مما يساعد في كسر الحواجز النفسية للاستثمار الرياضي والمتعلقة بالرياضات الفردية، لتحقيق نتائج مميزة في البطولات الدولية والأولمبية وهو ما يتطلب استثمارًا كبيرًا في التدريب والتطوير.

وتنطلق أكاديمية مصر للجودو تحت إشراف الاتحاد المصري للعبة والذى يتولى تنظيم فعاليات ومسابقات تجمع عددًا كبيرًا من اللاعبين من مختلف الأندية، مما يوفر لهم فرصة للاحتكاك وتطوير مهاراتهم.

وتستهدف الأكاديمية الفئة السنية التي تتراوح بين 6 و15 عامًا، والتى تعتبر الأنسب لبداية نشاط الجودو وتطوير مهاراتهم في مما يسهم في بناء أبطال المستقبل.

وبعد أسابيع من البداية، ستتيح الأكاديمية للاعبيها المشاركة في مسابقات تنشيطية على أن يكون لاعبوها مؤهلين للمشاركة في باقي بطولات الموسم الرياضي الذي يبدأ في شهر فبراير، كما ستعمل على توقيع اتفاقيات وشراكات مع الأندية المحلية يمكن أن يسهل الوصول إلى اللاعبين ويزيد من قاعدة الأكاديمية.