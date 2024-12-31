بطولة إنكلترا: تشلسي يسقط أمام إيبسويتش لأول مرة منذ 1993

الرياص - اسماء السيد - لندن : مُني تشلسي بهزيمته الأولى في الدوري الإنكليزي لكرة القدم أمام مضيفه إيبسويتش منذ 1993، وذلك بنتيجة 0 2 الإثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل تشلسي اللقاء على خلفية سقوط على أرضه أمام جاره فولهام 1 2 في المرحلة الماضية، وذلك بعد سلسلة من 12 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات.

ثم مُني الإثنين بهزيمته الرابعة للموسم، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي فاز الأحد على مضيفه وست هام 5 0.

وفي المقابل، حقق إيبسويتش، العائد إلى دوري الكبار لأول مرة منذ 2002، فوزه الثالث للموسم والأول في الدوري الممتاز على أرضه منذ 24 نيسان/أبريل 2002 حين تغلب على ميدلزبره 1 0، ليتقدم مركزا ويصبح الثامن عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن منطقة الأمان.

ولم تكن البداية جيدة على الإطلاق لتشلسي ضد فريق لم يخسر أمامه منذ 21 آب/أغسطس 1993 (0 1 في الدوري الممتاز) وواجهه لأول مرة منذ اكتساحه 7 0 في مسابقة الكأس في أوائل عام 2011، إذ وجد فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا نفسه متخلفا منذ الدقيقة 12 من ركلة جزاء انتزعها ليام ديلاب من الحارس السويدي الدنماركي فيليب يورغنسن ونفذها بنفسه، مانحا فريقه هدفه الأول في مرمى الـ"بلوز" على صعيد الدوري منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (1 2).

وكان كول بالمر قريبا جدا من إدراك التعادل للضيوف من ركلة حرة لكن القائم أنقذ إيبسويتش (21)، ثم تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء هدف لفريق ماريسكا سجله البرتغالي العائد إلى التشكيلة الأساسية جواو فيليكس وذلك بداعي التسلل (24).

وكان بالمر قريبا جدا من هدف التعادل قبيل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول لكن الحارس كريستيان وولتن تألق في صد الكرة التي أطلقها من مشارف المنطقة (1+45).

ومع بداية الشوط الثاني، بدأت ترتسم ملامح الهزيمة الرابعة لتشلسي حين تلقت شباكه الهدف الثاني عبر لاعبه السابق أوماري هاتشينسون الذي وصلته الكرة من ديلاب بعد خطأ من الفرنسي أكسل ديزاسي، فسددها أرضية في الزاوية اليسرى (53).