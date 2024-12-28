شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يفسد ريمونتادا فيوتشر ويتوج بالسوبر المحلى رقم 14 والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 28 ديسمبر 2023، أفسد الأهلي ريمونتادا مودرن فيوتشر (مودرن سبورت حالياً)، وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، بعدما تغلب عليه (4-2) بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمسابقة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلى ملعب محمد بن زايد، تقدم محمود عبد المنعم كهربا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 34.

واستغل فيوتشر حالة التراخي التي أصابت لاعبي الأهلي في الشوط الثاني، ليحرز عمر السعيد الهدف الأول فى الدقيقة 77، وأضاف محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة 81.

وحسم الأهلي اللقب لمصلحته خلال الوقت الإضافي، حيث أحرز الفرنسي أنتوني موديست الهدف الثالث بالدقيقة 114، فيما تكفل كريم فؤاد بإحراز الهدف الرابع بالدقيقة 116.

وإجمالا.. توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.