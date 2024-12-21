أن بي ايه: كليفلاند يتجاوز ميلووكي المرهق من الكأس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أعاد كليفلاند كافالييرز ضيفه المرهق ميلووكي باكس المتوج بكأس أن بي ايه إلى أرض الواقع، بفوزه عليه بسهولة 124 101 الجمعة، فعزز صدارته لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل لصاحب 24 فوزا و4 خسارات هذا الموسم نجمه دونوفان ميتشل 27 نقطة وداريوس غارلاند 16، في مباراة وصل فيها تقدمه إلى 36 نقطة.

وعانى باكس من غياب جناحه المصاب داميان ليلارد، فيما سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة و14 متابعة، بعد أن قاد فريقه الثلاثاء إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي في نهائي كأس أن بي ايه.

وبعد تعافيه من المرض، سجل المخضرم البديل كريس ميدلتون 14 نقطة لميلووكي، بيد أن الثنائي الأساسي أيه جي غرين وأندري جاكسون جونيور لم يسجل أية سلة من تسع محاولات كما لم يساهم في أية نقطة.

ورفع كافالييرز الذي حقق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات، رصيده إلى 15 1 على أرضه، كما عاد إلى صفوفه لاعبه ماكس ستروس بعد تعرضه لإصابات في الورك والكاحل. سجل ستروس 8 نقاط في 19 دقيقة بعد نزوله بديلا، كما وقع على 3 ثلاثيات من أصل عشرين لفريقه.

قال ميتشل "نجحنا على طرفي الملعب. فرضنا الإيقاع، هجوميا، دفاعيا.. حاولنا التقدم مبكرا، رفعنا الوتيرة وقمنا بذلك على مدى 48 دقيقة".

أما مدرب باكس دوك ريفرز الذي رأى انه من "الغريب" مواصلة مباريات الدور المنتظم بعد خوض نصف نهائي ونعائي كأس أن بي ايه، المندرجة ضمن مباريات الموسم، في لاس فيغاس، فقال إن المباراة لم تكن مقياسا جيدا لمكانة باكس.