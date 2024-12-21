شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء غداً الأحد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتحدث كولر مع لاعبى الاهلى على هامش المران الأخير ليطالبهم بضرورة استعادة الانتصارات بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكى بركلات الترجيح في كأس التحدى.

ويواصل كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول ومحمد عبد الله الغياب عن الاهلى في مباراة بطل الجزائر بسبب الإصابة كما يغيب طاهر محمد طاهر بسبب اصابته بتمزق جزئى أسفل العضلة الأمامية فى الجزء الخارجى.