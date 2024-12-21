شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي توصي بقيد علي معلول فى يناير ورفض العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بقيد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت اللجنة، التي يترأسها مختار مختار، أن تواجد علي معلول في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري وبطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا أصبح مهماً لما يمثله النجم التونسي من إضافة كبيرة للفريق على الصعيد الفني.

وشددت اللجنة على أن دور معلول مهم أيضاً من الناحية القيادية داخل الملعب، باعتباره يمتلك شخصية كبيرة، وبإمكانه تحفيز زملائه في الملعب، وحثّهم على الأداء القوي والفوز والتماسك، لاسيما في المباريات الكبيرة، لذا من الأفضل قيده ورفض العروض الخارجية المقدمة له.

وجاءت رؤية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بعد اقتراب عودة علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب طويل، وتحديداً منذ نهاية مايو الماضي، حينما أُصيب بقطع في وتر أكيلس خلال نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأوضحت اللجنة، في جلساتها الأخيرة، أن علي معلول قادر على العودة لمستواه السابق سريعاً بفضل إصراره وحماسه، لذا لابد من قيده في قائمة الفريق خلال يناير المقبل خاصة أن المغربي يحيى عطية الله الذي يقود الجبهة اليسرى حالياً لم ينجح حتى الأن في تعويض غياب علي معلول.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقف علي معلول لاسيما أن اللاعب يمتلك عروضاً خليجية مُغرية للغاية، لكنه رفض البت فيها إنتظاراً لحسم موقفه مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد جدد عقد علي معلول بعد إصابته لمدة موسماً لينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.