شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم ، السبت، الإجتماع الفني الخاص بمباراة الاهلى وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي سيتم خلاله الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة سواء موعد الوصول إلى أرض الملعب أو الزي الخاص بكل فريق أو حضور الجماهير وغيرها من ترتيبات اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء غداً الأحد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

فى سياق أخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن طاهر محمد، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وأوضح طبيب الفريق أن طاهر يخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه.