شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج إنبى اليوم في الغردقة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الجونة في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق إنبى على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الجونة مع سموحة سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق فريق إنبى فوزا مهما أمام الإسماعيلى بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، في استغلال عامل الأرض في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم وحصد النقاط الثلاثة، لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى، وطالب لاعبين بالقتال من أجل تحقيق الفوز، كما عكف على تصحيح أخطاء المهاجمين وأجرى عدة تدريبات تخصصية للمهاجمين من أجل تسجيل الأهداف، حيث فشل الفريق في تسجيل أي هدف في الدورى حتى الآن.

يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز أو يسجل أي هدف حتى الآن واستقبلت شباكهم هدفا.

في المقابل، يأمل محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبى الجديد، في العودة بالنقاط الثلاثة من الجونة في المهمة الأولى خلفا للسيد ياسين، وحذر اللاعبين من الهجمات المرتدة التي ينفذها أصحاب الأرض، مؤكدا على أهمية استغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى.

يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.