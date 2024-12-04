شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحدد موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم محمد شحاتة لقائمة مباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرفض جوميز المجازفة بمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي للمباراة حتى لا تعاوده الإصابة مجدداً،ومن أجل الحفاظ عليه خاصة أن المباراة ستقام في نيجيريا، لذلك يفضل الجهاز الفني تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء والدفع به لمدة دقائق على حسب سير اللقاء.

وشهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق الرجاء بمطروح، مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وكان محمد شحاتة يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك في الفترة الماضية.

وعاد لاعب الوسط للمشاركة بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك في الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية أمام الرجاء بمطروح بدلاً من زياد كمال.

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.