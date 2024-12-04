الامارات | 3 أسباب فنية وراء خسارة شباب الأهلي أمام الكويت في «سلة غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقفت ثلاثة أسباب فنية وراء خسارة فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي أمام ضيفه الكويت الكويتي بفارق أربع نقاط وبنتيجة (71-75)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، بختام الدور التمهيدي في دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، وهذه الأسباب تمثلت في فقدان الكرة في فترات حساسة من المباراة بسبب التسرع في إنهاء الهجمات، وضعف نسب النجاح في الرميات الثلاثية، وتفوق فريق الكويت في التمريرات الحاسمة، وأدت خسارة شباب الأهلي إلى تخليه عن صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة عن الكويت الكويتي، الذي حقق انتصاره الثالث توالياً، وانفرد بالمركز الأول بالعلامة الكاملة (ست نقاط).

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى، وتقدّم فريق الكويت بصعوبة مع نهاية الربع الأول بواقع (17-16)، وحافظ على تقدمه في الربع الثاني، لينتهي الشوط الأول لمصلحته بنتيجة (23-19).

ونجح شباب الأهلي في نيل أفضلية طفيفة بنتيجة الربع الثالث (17-16)، إلا أن التفوق الواضح لفريق الكويت على صعيد الرميات الثلاثية في الربع الرابع جعل الفترة الأخيرة تنتهي بالتعادل (19-19).

وفرّط شباب الأهلي في نقاط القوة التي يمتلكها، خصوصاً على صعيد «الريباوند» أو ما يعرف بالالتقاط الناجح للكرات المرتدة عن السلة، البالغ 47 محاولة لـ«فرسان دبي» مقابل 36 لفريق الكويت، بجانب التفوق الطفيف لشباب الأهلي على صعيد نسب نجاح الرميات الثنائية البالغة 47.62%، مقارنة بـ45.45% للضيوف، وجاءت الأسباب الثلاثة الفنية التي أدت إلى خسارة فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي على النحو الآتي:

1ـ أدى تسرع لاعبي شباب الأهلي في إنهاء الهجمات إلى خسارتهم الكرة في 11 مناسبة، فاستثمرها الضيوف بشكل فاعل وسجلوا 22 نقطة، مقابل اكتفاء لاعبي شباب الأهلي بتسجيل 12 نقطة من الهجمات المرتدة.

2ـ مثلت نسب النجاح في الرميات الثلاثية نقطة ضعف واضحة للاعبي شباب الأهلي، التي اقتصرت على 19.23%، مقارنة بنجاح فريق الكويت بنسبة بلغت 27.78% كان لها الأثر الكبير في منحهم الفوز.

3ــ أسهمت التمريرات الحاسمة في منح الفريق الضيف تفوقاً طفيفاً مقارنة بأصحاب الضيافة، بعد أن نجح لاعبو الفريق الكويتي في تمرير 14 كرة ناجحة وحاسمة لزملائهم، مقارنة بـ13 تمريرة حاسمة للاعبي شباب الأهلي.

دومنيك: دفعنا ضريبة الأخطاء الهجومية

أكد المحترف الأميركي في صفوف شباب الأهلي، سير دومنيك، وأفضل مسجل في المباراة برصيد 23 نقطة، أن فريقه دفع ضريبة الأخطاء الهجومية.

وقال دومنيك في تصريحات صحافية عقب انتهاء المباراة: «قدمنا مباراة قوية للغاية أمام منافس قوي، لكننا وقعنا في العديد من الأخطاء التي لم نتمكن من التعامل معها بشكل جيد، خصوصاً من الناحية الهجومية، وعلينا اللعب بقوة في المباريات المقبلة».