بطولة إنكلترا: غوارديولا يرى أن سيتي قادر على استعادة مستواه

الرياص - اسماء السيد - لندن : رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الثلاثاء أن فريقه قادر على العودة إلى مستواه المعهود فور استعادة جميع لاعبيه الأساسيين.

وخسر سيتي المتوّج بلقب الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، ست مباريات من السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، من بينها أربع في الدوري، وأصبح في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويُعد هذا التراجع استثنائيا لفريق فاز بستة من آخر سبعة ألقاب للدوري، كما لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم ما قبل الماضي.

وأعرب غوارديولا الذي يستضيف فريقه نوتنغهام فوريست الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة، عن ثقته بأن تراجع سيتي ليس نهائيا.

قال "عندما نستعيد التشكيلة كاملة هذا الموسم، سنكون قريبين من المستوى الذي وصلنا إليه في الموسم الماضي".

ويُعاني سيتي من إصابات عديدة، أبرزها فقدان الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، لاعب الوسط الإسباني رودري لبقية الموسم. كما غاب عدد من اللاعبين الأساسيين لفترات مختلفة بسبب الإصابة، مثل كايل ووكر، جاك غريليش، البلجيكي كيفن دي بروين، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والبرتغالي روبن دياش.

ووصف غوارديولا أداء سيتي بـ"الرائع" أمام ليفربول الأحد، على الرغم من الخسارة بهدفين من دون رد.

وأضاف "أعتقد أننا لسنا بعيدين عن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري (سيتي متأخر بنقطتين عن أرسنال وتشلسي الثالث). لكن الأمر دائما يتعلق بالطريقة التي تلعب بها، والثبات الذي تظهره في منطقة الجزاء، والعديد من الأمور التي تعطيك أفكارا إيجابية حول ما سيحدث في المستقبل".

وأشار غوارديولا إلى أن النادي سيناقش داخليا إمكانية تعزيز التشكيلة في فترة الانتقالات المقبلة في كانون الثاني/يناير.

وأكّد الإسباني أن البرازيلي إيدرسون لا يزال الحارس الأول للفريق، على الرغم من عدم إشراكه في المواجهة أمام ليفربول والاستعانة بالبديل الألماني ستيفان أورتيغا، وذلك بعد خطأ أمام فينورد الهولندي الأسبوع الماضي ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة بالتعادل 3 3.

وقال إن إيدرسون تقبل القرار بشكل جيد، مضيفا "إيدرسون هو الرقم واحد، وستيفان هو الرقم اثنين. ولكن ربما يستمر ستيفان. سنرى غدا وفي المباريات المقبلة".

ودعا غوارديولا جماهير سيتي لدعم الفريق في مواجهة فوريست الذي يحتل المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف فريقه.