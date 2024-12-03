الامارات | الوصل أول فريق إماراتي يتأهل إلى ثُمن نهائي «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل نادي الوصل رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم تعادله مع ضيفه الريان القطري بهدف لكل منهما، أول من أمس، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في غرب آسيا من البطولة القارية.

وانضم «الإمبراطور» إلى الأندية السعودية الثلاثة، الأهلي والهلال والنصر، إضافة إلى السد القطري، التي ضمنت التأهل، بينما تتنافس سبعة أندية على البطاقات الثلاث الأخرى.

وحسابياً، لن يتمكن فريقا الريان القطري والاستقلال الإيراني من تجاوز عدد نقاط الوصل البالغة 11 نقطة، إذ يمتلك كل منهما في رصيده خمس نقاط، ويتبقى لكل فريق مباراتان، إحداهما ستجمعهما في الجولة الثامنة.

ويتبقى للوصل مباراتان في مرحلة الدوري، حيث سيلعب خارج ملعبه مع النصر السعودي بالجولة السابعة، في الثالث من فبراير المقبل، قبل أن يستضيف الهلال السعودي في زعبيل في 18 من الشهر نفسه، إذ يأمل الوصل أن يتقدم في جدول الترتيب ليحصل على مواجهة أسهل في ثُمن النهائي.

وبات «الإمبراطور» أول فريق إماراتي يتأهل إلى دور الـ16 في البطولة القارية المستحدثة التي تقام للمرة الأولى في الموسم الجاري، تحت مسمى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تم تقسيم 24 فريقاً إلى مجموعتين، بواقع 12 فريقاً في مجموعة غرب آسيا، ومثلها في مجموعة شرق آسيا، بينما تتأهل ثمانية أندية من كل مجموعة إلى دور الـ16.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أحمد الشعفار، بالتأهل إلى ثُمن النهائي، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الريان القطري، رغم عدم تحقيقه الفوز.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية: «أتوجه بالشكر إلى اللاعبين بعدما قدموا مباراة قوية، إذ كنا نتمنى أن يحقق الفريق الفوز، ولكن بشكل عام قدمنا مباراة جيدة، وأهدرنا العديد من الفرص».

وأضاف: «أحرزنا هدفاً، وكان بإمكان اللاعبين تعزيز النتيجة، لكن لم يحالفهم التوفيق، وسعداء بالتأهل إلى دور الـ16، بعدما حسم الفريق حسابياً الصعود إلى الدور المقبل قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين».

ورداً على سؤال حول دخول الوصل في مفاوضات مع لاعب بارز من نادٍ منافس في دوري أدنوك للمحترفين، قال: «كلام غير صحيح، لا يوجد اتفاق، ولم نتفاوض مع لاعب الفريق المنافس»، وواصل: «أحد الأشخاص ردّد هذا الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المعلومات عارية عن الصحة»، واختتم تصريحاته بتأكيده على استمرار اللاعب البرازيلي، جوناتاس سانتوس، مع الوصل حتى نهاية الموسم، إذ انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة قادماً من العين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.. يذكر أنه كان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوصل توصل إلى اتفاق بشأن ضم اللاعب، لابا كودجو، قادماً من نادي العين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.