شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة التاسعة بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية على صعيد الجولة التاسعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من الترسانة مع إيسترن كومبانى وإسكندرية للبترول مع الزهور، فيما تأجل لقاء الأهلى مع مركز شباب درنكة بسبب سفر بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى البرازيل، للمشاركة فى بطولة العالم للأندية التى تُقام فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من اتحاد الشرطة مع هليوبوليس، والزمالك مع المقاولون، وبتروجت مع الشمس، بينما يلتقى مصر للبترول مع ألعاب دمنهور وسبورتنج مع القناة ووادى دجلة مع طلائع الجيش بالمجموعة الثالثة.

أما المجموعة الرابعة فتشهد مواجهات بين كل من الاتحاد السكندرى مع الجزيرة والصيد مع سموحة ودلفى مع الطيران.

ويتصدر فريقا الأهلى والزمالك ترتيب المجموعتين الأولى والثانية حتى الآن، قبل أن تشهد المسابقة مؤجلات لفريق الأهلى.