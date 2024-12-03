شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع فاركو لضم محمود جهاد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو الزمالك المفاوضات مع نظرائهم بفاركو لضم محمود جهاد إلى الفريق الأبيض خلال يناير، رغم تمسك مسئولى ناديه، ومطالبهم المالية التى يرى الزمالك أنها مبالغ فيها.

ويسعى الزمالك للوصول لحل يرضى جميع الأطراف لإتمام الصفقة في ظل رغبة جوزيه جوميز في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالزمالك لليوم السابع، إنه حال تمسك فاركو باللاعب سيصرف الأبيض النظر عن ضم اللاعب.

وافق جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم محمود جهاد مدافع فاركو، لتدعيم خط دفاع القلعة البيضاء فى ظل النقص العددى فى هذا المركز والإصابات التى يتعرض لها اللاعبون بسبب ضغط المباريات.

ووافق جوميز على ترشيح محمود جهاد مجدداً لدفاع الزمالك فى الميركاتو الشتوي، خاصة أنه مقتنع بإمكانيات اللاعب بعدما كان على خريطة التعاقدات فى الصيف الماضي ولكن الأمور لم تكتمل حيث يرى الخواجة أنه الحل الأمثل لخطته وسيقدم الإضافة للفريق.