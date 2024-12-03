شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رجال طائرة الأهلى إلى البرازيل للمشاركة فى بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى البرازيل، للمشاركة فى بطولة العالم للأندية التى تُقام فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى.

جاءت قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق كالتالى.. عبد الله السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

وتُقام البطولة فى مدينة أوبرلانديا، ويشارك الأهلى بطل أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة محمد إخصائي تأهيل، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.



أحمد صلاح



جانب من وصول اللاعبين



سيف عابد