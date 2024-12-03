شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص وسام أبو علي قبل إعلان قائمة مباراة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية، وكذلك موقفه النهائي من اللحاق برحلة فريقه إلى جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة أورلاندو بيراتس، أو استمرار غيابه بعدما غاب في المباريات الثلاث الماضية أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري واستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني وسام أبو علي من الإصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم تعرض له خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين الماضي، ويغيب عن الفريق الأحمر فى توقيت صعب يحتاج فيه لجهود اللاعب باعتباره من أهم العناصر في خط هجوم النسور الحمر.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.