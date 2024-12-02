شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل الاتحاد المصرى بعد قرار استبعاد الملاكمة من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد توما، نائب رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة ، أن مسئولي الاتحاد مع كل قرارت اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، وذلك بعد إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية من الإتحاد الدولى للملاكمة باستبعاد لعبة الملاكمة من الألعاب الأولمبية فى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية 2028.

وقال توما، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد المصرى يتواجد تحت مظلة الاتحاد الدولى للعبة ويحترم قراراته، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الأمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يوجد اتحاد تحت مسمى الـ world Boxing يضم حوالى 55 اتحادا من ضمنها دول أوروبية وأمريكا وآسيا وبعض دول أفريقيا، ويسعى مؤسسوه للمشاركة فى الدورة الأولمبية.

يذكر أنه لم تعد الملاكمة رياضة مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية بعد سحب الاعتراف الرسمي للاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) بقرار من جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 22 يونيو 2023 وهو الآن نهائي.

وفي السياق ذاته، رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الدولي للملاكمة ضد هذا القرار، كما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا طلبًا بإلغاء حكم محكمة التحكيم الرياضية.

وبعد خروج الملاكمة رسميًا من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية تنضم إلى قائمة الاتحادات الرياضية غير الأولمبية وبذلك لا ينطبق شروط الترشح لممثليها لأي منصب ضمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الدورة الانتخابية الجديدة للفترة من 2024 إلى 2028 أو ما يليها من دورات انتخابية جديدة.

استطاع مجدى اللوزى الفوز برئاسة اتحاد الملاكمة المصرى لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت السبت الماضى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة.