شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل الاتحاد المصرى بعد قرار استبعاد الملاكمة من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 02 ديسمبر 2024 01:54 م
كشف محمد توما، نائب رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة ، أن مسئولي الاتحاد مع كل قرارت اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، وذلك بعد إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية من الإتحاد الدولى للملاكمة باستبعاد لعبة الملاكمة من الألعاب الأولمبية فى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية 2028.
وقال توما، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد المصرى يتواجد تحت مظلة الاتحاد الدولى للعبة ويحترم قراراته، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الأمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يوجد اتحاد تحت مسمى الـ world Boxing يضم حوالى 55 اتحادا من ضمنها دول أوروبية وأمريكا وآسيا وبعض دول أفريقيا، ويسعى مؤسسوه للمشاركة فى الدورة الأولمبية.
يذكر أنه لم تعد الملاكمة رياضة مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية بعد سحب الاعتراف الرسمي للاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) بقرار من جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 22 يونيو 2023 وهو الآن نهائي.
وفي السياق ذاته، رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الدولي للملاكمة ضد هذا القرار، كما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا طلبًا بإلغاء حكم محكمة التحكيم الرياضية.
وجاء فوز اللوزى بالحصول على 13 صوتا مقابل 11 صوتا لمنافسة عبد العزيز غنيم.
وجاء تشكيل المجلس كالتالى، محمد توما نائبا ومحمد حسن أمين الصندوق وفى العضوية، إيهاب عبد الباسط ومحمود عبده خليفة وعلى الشراكى ونجيب العيسوى وأشرف سمك وماجدة شمعون مقعد المرأة بالتزكية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز