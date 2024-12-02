شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة الطرابلسي رئيساً لبعثة الاسكواش فى بطولة العالم بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أمنة الطرابلسي ، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أنها ستتوجه فى أول مهمة رسمية بعد نجاحها بالانتخابات الأخيرة إلى هونج كونج، كرئيس بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى بطولة العالم المقبلة والتي تقام يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأضافت آمنة الطرابلسي، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، طبقاً للوائح الاتحاد الدولي يكون رئيس الاتحاد هو رئيس البعثة وسأتوجه مع انطلاق البطولة إلى هونج كونج لحضور اجتماع الاتحاد الدولي والتصويت فى الانتخابات التي ستقام على هامش البطولة، وتوقعت الفوز لكن لم أتوقع هذا الاكتساح فى الأصوات، وبذلنا جهوداً كبيرة في الفترة الماضية.

وأضافت الطرابلسي، عقدنا اجتماع تعارفي بين أعضاء المجلس وسنعقد اجتماعاً آخر عقب الاعتماد الرسمي للمجلس من وزارة الرياضة غداً الثلاثاء، لمناقشة جميع الملفات.

حدد الاتحاد الدولي للاسكواش 14 ديسمبر الجاري موعداً لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.

وكان الاتحاد الدولي للاسكواش أعلن فى وقت سابق إقامة بطولة العالم للفرق للرجال والسيدات للمرة الأولى معا، في نادي هونج كونج لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ الحدث في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر.

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال ) و 1979 (للسيدات )، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، حاليا اللقبين، حيث فازت نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب بلقب السيدات في ديسمبر 2022، بينما فاز علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان وفاز بلقب الرجال في نيوزيلندا الشهر الماضي.