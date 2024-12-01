شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الترسانة 3 - 0 فى دورى الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الترسانة بنتيجة 3-0، فى إطار الجولة الثامنة من الدورى الممتاز.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز الجولة الماضية على إيسترن كومبانى فى الجولة الماضية 3- 1.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته على إسكندرية للبترول 3-0 قبل الفوز على الشرقية للدخان والترسانة ومركز شباب درنكة على التوالى.

وأغلق مؤخرًا باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.