شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينصف الإسماعيلى أمام إنبى قبل مواجهة دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يتسلح فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، بالتاريخ قبل مواجهة مواجهة إنبى الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

وتعد مباراة الأحد الثانية والأربعين بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 41 مباراة، نجح الإسماعيلى في الفوز في 14 لقاء، بينما خسر 13 مباراة وحسم التعادل 14 مواجهة بينهما، سجل لاعبو الدراويش 50 هدفا واستقبلت شباكهم 54 هدفا.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الثانى على التوالي بعدما نجح في خطف الفوز على بتروجت في الدقائق الأخيرة في الجولة الثالثة، بعد التعادل مع المحلة في أول لقاء وخسر من سيراميكا في الثانى، ليحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وفى نفس السياق يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم خدمات محمد بيومى لاعب وسط الدراويش فى مواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

وغاب محمد بيومى عن قائمة الإسماعيلى أمام بتروجت، بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة به خوفا من عودة الإصابة مجددا.

وأصبح محمد بيومى جاهزا من الناحية الطبية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وسيشارك اليوم فى تدريبات الإسماعيلى ليعلن جاهزيته لمواجهة إنبى المقبلة.