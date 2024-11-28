شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يعد نجوم الدكة بمنحهم الفرصة فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، نجوم الدكة بمنحهم الفرصة في المباريات المقبلة، والتي يبدأها الفريق بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الرابعة من دورى nile.

وطالب أكثر من لاعب منحه فرصة المشاركة في المباريات خاصة في ظل المجهود الكبير الذى يبذلونه في التدريبات، وهو ما تقبله أيمن الرمادى واعدا إياهم بمنحهم الفرصة حال الاستمرار على التألق وبذل أقصى جهد فى التدريبات.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات أيمن الرمادى في الفترة الأخيرة ويأتي فى مقدمتهم النيجيري جون إيبوكا الذى لم يشارك في الدورى حتى الآن واكتفى بدقيقتين في بطولة السوبر المحلى الذى حصل الفريق على المركز الرابع خلالها.

بجانب جون إيبوكا لم يحصل عدد كبير من الصفقات على فرصة الظهور حتى الآن مثل أحمد عابدين وأحمد أشرف وعباس كيونى، بالإضافة إلى يوسف سيد عبد الحفيظ الذى تعرض لمزق في الخلفية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.