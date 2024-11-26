شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مباراة جمعت الاهلى مع الأندية الإيفوارية قبل مواجهة ستاد أبيدجان.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الأهلي منافسه استاد أبيدجان في مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة.

ويدافع الأهلي عن لقب الأميرة الأفريقية، باعتباره حامل اللقب في آخر نسختين، ويمني النفس في حصد النجمة الـ13 في تاريخه، بعدما سبق وحقق اللقب 12 مرة من قبل.

سبق و التقى الأهلي مع الفرق الإيفوارية في 20 مواجهة نجح الفريق الأحمر من تحقيق الفوز 10 مرات، خلال 20 مواجهة جمعت بينه وبين أندية من كوت ديفوار، حيث فاز 10 مرات وتعادل 4 والخسارة 6 مرات من الفرق الإيفوارية.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، هو الفريق صاحب أكبر عدد من الهزائم التي منى بها أي فريق إيفواري من الأهلي "5 هزائم من إجمالي 10 مباريات".

ويعد فيرق أسيك أبيدجان أكثر الفرق الإيفوارية تحقيقا للفوز على الأهلي بعدد 3 مباريات، و2 لصالح أفريكا سبورت، وخلال تاريخ الأهلي القصير أمام سيوى سبورت، فاز في مباراتين، وتعادل في أخرى، وخسر ثالثة.

أحرز الأهلي في مبارياته أمام الأندية الإيفوارية 24 هدفًا، بينما اهتزت شباكه 18 مرة، بمعدل يكاد يصل إلى هدف واحد في كل مباراة.

كان أكبر فوز قد حققه الأهلي في تاريخ مواجهاته مع الكرة الإيفوارية، أمام فريق أسيك في دور الثمانية من بطولة أبطال الكؤوس عام 1984، بنتيجة 3-1، في حين تعرض البطل المصري إلى أكبر هزائمه أمام فريق أفريكا سبورت في دور الثمانية، أيضًا، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0 .

لم يتقابل الأهلي مع أي فريق إيفواري منذ 10 سنوات في نهائي كأس الكونفدرالية 2014 والتي توج بلقبها الأهلي، بينما كانت آخر مواجهاته مع الفرق الإيفوارية في دوري الأبطال عام 2008.

بداية المواجهات بين الأهلي وأندية كوت ديفوار، كانت في عام 1984، أمام فريق أسيك، في بطولة كأس الكؤوس على ملعب الأخير، وخسر يومها الأهلي بنتيجة 2-1، إلا أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز إيابًا بالقاهرة، بنتيجة 3-1 ليمر من عقبة أسيك، وكانت آخر نتيجة هي فوز الأهلي 1 – 0 في نهائي الكونفدرالية برأسية عماد متعب الشهيرة في الوقت القاتل.

مواجهات الاهلى مع الاندية الايفوارية