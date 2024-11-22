شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم الونش وشحاتة.. غيابات الزمالك أمام المصرى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وسط عدد من الغيابات عن الفريق وهى كل من محمد شحاتة، أحمد حمدى، سيدى ندياى ومحمد السيد للإصابة.

بينما يغيب محمد حمدي ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش للتأهيل من الإصابة التى كان يعاني منها الثلاثي.

ومازال موقف أحمد مصطفي زيزو و مصطفي شلبى غامضا سواء بالمشاركة من عدمه فى المباراة وهو ما سيتحدد خلال مشاركتهم في التدريبات اليوم وهو ما سيحدده الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، في الوقت الذي شارك فيه اللاعبين الدوليين في التدريبات أمس وباتو جاهزون للمباراة وهم محمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وحسام عبد المجيد لاعبي منتخب مصر وأيضا الفلسطيني عمر فرج والتونسي حمزة المثلوثي.

تقام مباراة الزمالك أمام المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب، على أن تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قنوات أون تايم سبورتس فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري.